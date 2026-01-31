Gang di ladri al Parallelo arraffa l’attrezzatura del laboratorio sociale

Questa mattina, una gang di ladri ha fatto irruzione al Parallelo di Castellanza, il laboratorio sociale di Officina Casona. I malviventi sono entrati e hanno portato via l’attrezzatura usata da artigiani come sarti, falegnami e rilegatori. Il colpo è stato scoperto solo dopo, quando il personale è arrivato sul posto. Indagini in corso per identificare i responsabili.

Ladri al Parallelo di Castellanza, progetto di Officina Casona, laboratorio artigianale e sociale dove lavorano tra gli altri anche sarti, falegnami, rilegatori. Lo stabile, assegnato nel 2011 al Comune, era appartenuto ad Antonino Zacco, narcotrafficante noto come “Il sommelier”, arrestato nel 1990. Dopo anni difficili, tra ostilità sociali e pandemia, l’impresa subisce ora un nuovo duro colpo. Sono stati portati via soldi, attrezzature e strumenti indispensabili. A raccontarlo è stato lo stesso laboratorio sui social: "Ci hanno derubato. È una sensazione terribile". Fa male il danno che costringe a cambiare serrature e ricomprare strumenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

