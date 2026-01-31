Game of Thrones | Il fenomeno vero AJ Styles

Dopo due settimane di pausa, torna il grande fenomeno di “Game of Thrones”. La serie di successo ha ripreso a tenere con il fiato sospeso i fan, mentre il mondo della lotta si concentra sui recenti eventi e sui temi caldi. Nel frattempo, AJ Styles continua a far parlare di sé tra match e spettacolari incontri, lasciando il pubblico sempre più affascinato.

Dopo il pezzo di pezzo di debutto della rubrica con protagonista Yota Tsuji e il ritorno del sempre bellissimo titolo IWGP dei pesi massimi, le ultime due settimane hanno subito l’assenza del GOT a causa dello spazio concesso agli Awards del nostro sito. Serve quindi recuperare il tempo perso, o meglio, credo sia giusto e doveroso esporvi quelli che per me corrispondono ai protagonisti assoluti delle ultime tre settimane (compresa l’attuale). Partiamo con due settimane fa: MIKE SANTANA. Riconquista il titolo massimo TNA nel debutto della compagnia su AMC Network, sventa l’assedio di Nic Nemeth, difende la cintura a Genesis in uno splendido Texas Death match sempre contro Frankie e spegne di nuovo ogni speranza per Nemeth nonostante il suo ruolo da Special Guest Referee con la Call Your Shot a portata di mano. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

TNA: AJ Styles torna a Casa.

La TNA ha annunciato il ritorno di AJ Styles, che farà nuovamente visita alla federazione dopo la sua ultima apparizione a Slammiversary quest'estate.

