’Galilei’ sempre più internazionale | Arrivano 22 studenti dal Vietnam Altri vanno in Australia e Germania

Sono arrivati 22 studenti dal Vietnam all’istituto Galilei. Vengono con un professore e si uniscono a una scuola che diventa sempre più internazionale. Altri studenti del Galilei partono già per l’Australia e la Germania. La scuola si apre al mondo, portando nuovi studenti e nuove esperienze.

Arrivano dal Paese che si sposta nell'acqua e si specchia nelle risaie, il Vietnam. Sono 22, accompagnati da un professore. La loro scuola, Nguyen Sieu International School, è molto apprezzata in Asia. Un istituto privato d'eccellenza, fra i centri 'Cambridge' più importanti al mondo. "A metà novembre sono stati gli studenti del liceo 'Galilei' a recarsi in Vietnam per 16 giorni, adesso ricambiamo l'ospitalità nell'ambito di una partnership che avviene da tempo", spiega la professoressa d'inglese Maria Chiara Fonzi che è l'anima dell'indirizzo 'Cambridge' (ex internazionale) del 'Galilei' in collaborazione con la collega Miranda Rienzo.

