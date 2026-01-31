Questa sera al Teatro alla Scala si tiene il Gala Fracci. Sul palco, i ballerini Camilla Cerulli e Marco Agostino interpreteranno il passo a due del secondo atto di

Sopraffazione, dolore, tradimento: la storia di " Giselle " ha da sempre ispirato il balletto. In occasione del " Gala Fracci " questa sera al Teatro alla Scala Camilla Cerulli, solista, e Marco Agostino, primo ballerino scaligero, danzeranno il passo a due del II atto di "Giselle" di Akram Khan. Una contemporanea rivisitazione del balletto romantico di un coreografo celeberrimo e geniale della nostra epoca, in 25 anni ha creato una serie di opere indimenticabili sia nel Regno Unito, dove vive, sia all’estero (replica il 3 febbraio). La sua diversa e sconvolgente narrazione di "Giselle" arriva per la prima volta alla Scala con Camilla Cerulli, 26 anni, nel ruolo del titolo che racconta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gala Fracci, passo a due per Giselle: "Io come lei, sensibile e insicura"

