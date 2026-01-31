Furto finito male nel cantiere dell' alta velocità | le indagini

Questa mattina i carabinieri sono intervenuti nel cantiere dell’alta velocità, dove un tentativo di furto è finito male. Gli operai avevano chiamato subito le forze dell’ordine, che sono arrivati sul posto poco dopo. Al momento, gli investigatori stanno cercando di capire cosa sia successo e chi ci sia dietro l’episodio.

Su richiesta dell'istituto di vigilanza, i carabinieri sono intervenuti questa mattina, 31 gennaio, lungo la linea dell'alta velocità in fase di costruzione. Precisamente, i militari si sono recati nel cantiere RI06-RI07, accesso VA17 per la segnalazione di un furto in atto.Arrivati sul posto.

