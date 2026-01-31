Furti in area protetta | beni sequestrati a’ndrò a’ndrò in mani illegali in Calabria

A pochi giorni dalla riapertura al pubblico, un bene confiscato alla criminalità a Cropani Marina, in provincia di Catanzaro, è stato saccheggiato. Dei ladri sono entrati e hanno portato via tutto, lasciando il luogo in condizioni di completo disordine. La scoperta è stata fatta questa mattina dalle autorità, che ora indagano per capire come sia stato possibile un furto così rapido e senza ostacoli.

A Cropani Marina, in provincia di Catanzaro, un bene confiscato alla criminalità è stato completamente svaligiato pochi giorni dopo la riapertura al pubblico. L'evento si è verificato sabato 24 gennaio 2026, quando l'associazione Amici del tedesco, che gestisce il parco di educazione stradale, ha scoperto che il sito – realizzato in un immobile sequestrato otto anni fa grazie al sostegno di Fondazione Con il Sud e Fondazione Vismara – era stato preso d'assalto. I ladri hanno portato via bici nuove ancora nelle confezioni originali, veicoli elettrici, monopattini, e soprattutto gli hard disk dell'impianto di sorveglianza, lasciando dietro di sé solo il silenzio del vuoto e una provocazione: una fecola posizionata sul sedile di una macchinina elettrica.

