Furti in appartamento presunta banda di ladri in arresto | in auto gioielli orologi e 4mila euro
Durante una notte di controlli, i carabinieri di Faenza hanno arrestato tre uomini sospettati di essere parte di una banda di ladri specializzata in furti in appartamento. Durante le operazioni, hanno trovato in auto gioielli, orologi e circa 4 mila euro in contanti, che potrebbero essere il bottino di alcuni colpi recenti.
Una presunta banda di “topi d'appartamento” finisce in manette. Nel corso della serata, durante un servizio mirato al contrasto dei furti in abitazione e dello spaccio di droga, i carabinieri di Faenza hanno sottoposto a fermo tre persone sospettate di essere dedite ai furti in abitazione. I.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
