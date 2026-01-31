Furti in appartamento presunta banda di ladri in arresto | in auto gioielli orologi e 4mila euro

Durante una notte di controlli, i carabinieri di Faenza hanno arrestato tre uomini sospettati di essere parte di una banda di ladri specializzata in furti in appartamento. Durante le operazioni, hanno trovato in auto gioielli, orologi e circa 4 mila euro in contanti, che potrebbero essere il bottino di alcuni colpi recenti.

