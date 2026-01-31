Questa sera sull’autostrada A14 si è verificato un frontale violento tra tre auto. L’incidente ha provocato cinque feriti gravi, tutti giovani, che sono stati portati in ospedale in condizioni critiche. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Un grave incidente stradale ha interessato nella serata di ieri l’autostrada A14. Il sinistro ha coinvolto tre auto e ha causato un bilancio di “cinque feriti gravi”, soccorsi in condizioni critiche e trasportati in ospedale. La circolazione è rimasta fortemente rallentata per diverse ore. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, uno dei veicoli coinvolti è stato quello che ha riportato i danni maggiori: “si è ribaltato e distrutto a seguito dell’impatto con gli altri mezzi”. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i mezzi di emergenza per la gestione dell’area e l’assistenza ai feriti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Frontale atroce in autostrada, bilancio pesante. Giovani a bordo

Approfondimenti su A14 Incidente

Ultime notizie su A14 Incidente

