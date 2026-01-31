Una massa di aria gelida proveniente dal Nord sta per attraversare l’Italia. Le previsioni indicano che, a partire dal 10 febbraio, il nostro paese potrebbe affrontare un’ondata di freddo intenso, con temperature in calo e condizioni meteo pesanti. Dopo settimane di perturbazioni atlantiche, il clima si sta surriscaldando con un vento artico che si fa strada da nord. Le città si preparano a temperature molto più basse del normale e a possibili disagi sulla viabilità e nelle attività quotidiane.

Un’ondata di freddo artico potrebbe raggiungere l’Italia a partire dal 10 febbraio, dopo un periodo di dominio quasi ininterrotto delle perturbazioni atlantiche. Le correnti oceaniche provenienti dall’Atlantico, finora responsabili di maltempo diffuso, piogge intense e venti forti, potrebbero cedere il passo a un’improvvisa inversione della circolazione atmosferica. Il fenomeno, atteso per la prima decade di febbraio, segnerebbe una rottura del pattern meteorologico che ha caratterizzato gran parte di gennaio e inizi di febbraio. Finora, il gelo è rimasto confinato nell’Est Europa e in Scandinavia, bloccato da una struttura barica stabile che ha impedito l’espansione del freddo verso sud. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Freddo artico in arrivo dal nord, correnti gelide minacciano il Mediterraneo con impatti significativi per l’Italia

Approfondimenti su Freddo Artico

Un’ondata di gelo sta per colpire l’Europa occidentale.

Un’ondata di maltempo si abbatte sull’Italia e il Sud Europa.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Freddo Artico

Argomenti discussi: Inverno al bivio: dopo le piogge insistenti torna davvero il freddo artico? Date e previsioni meteo di febbraio in Emilia-Romagna; Cosa sta accadendo al vortice polare: dallo stratwarming al gelo; Artico caldo, continente freddo: Gli USA si preparano al gelo polare; Maltempo in settimana, Gennaio chiude con nubifragi, vento e neve.

Meteo, ATTENZIONE al contrasto: aria Artica in arrivo su un Mediterraneo fuori scalaQuando una massa d’aria artico-continentale, fredda e secca nei bassi strati, scivola verso il Mediterraneo centrale e l’Italia, il contatto con superfici marine così calde genera contrasti termici ... meteogiornale.it

Freddo, nuvole e aria gelida dall'Artico: temperature giù e nuovo peggioramento in arrivo. Le previsioniFreddo e nuvole in arrivo sull'intero Nordest. Se l'aria artica, qualche giorno fa, ha portato qualche timida nevicata in città, nelle prossime ore un flusso di aria ... ilgazzettino.it

Freddo artico fino a -15 gradi: come può aiutare l'acqua di cetriolo x.com

A causa di un'ondata di freddo artico inattesa che sta stazionando sulla Florida, la NASA ha deciso di rimandare di 48 ore la Wet Dress Rehearsal (WDR). Gli ingegneri stanno mantenendo attivi i riscaldatori di Orion per proteggere i sistemi della capsula. L'eq - facebook.com facebook