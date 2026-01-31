Fraternali parole al Parlamento | la democrazia non accoglie chi minaccia la convivenza

Il presidente del Senato, Roberto Fico, ha messo subito in chiaro la sua posizione sulla presenza di rappresentanti di FdI in Parlamento. Dopo che alcuni hanno annunciato di voler entrare con simboli legati al passato fascista, Fico ha chiuso la discussione, ribadendo che la democrazia non permette comportamenti che minacciano la convivenza civile. Nessuna tolleranza per chi vuole dividere o offendere.

Il presidente del Senato, Roberto Fico, ha chiuso con un’affermazione netta la discussione sulle modalità di accesso al Palazzo della Camera per i rappresentanti del partito FdI, dopo che alcuni esponenti del movimento hanno annunciato la loro intenzione di presentarsi in aula con simboli legati al passato fascista. Il messaggio è chiaro: il Parlamento, luogo istituzionale per eccellenza, non può diventare uno spazio dove si celebrano ideologie che hanno minato la democrazia italiana. La posizione è stata ribadita con forza dal leader del Pd, Enrico Letta, che ha sottolineato come la convivenza democratica richieda rispetto per le istituzioni e per la storia condivisa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

