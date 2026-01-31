Franzoni | Le gare con Sinner non le ricordo ma mi ha motivato Io come lui? Devo mangiarne di pagnotte

Franzoni dice di non ricordare le gare con Sinner, anche se ammette che il tennista gli ha dato motivazione. Il discesista di Brescia, che ha vinto a Wengen e Kitzbuehel in pochi giorni, si prepara ora per i prossimi Giochi di Milano Cortina, puntando a portare a casa una medaglia importante per l’Italia.

Il ragazzo del caffè è diventato uomo. E adesso toccherà ai compagni di squadra riverirlo con qualche gentilezza non richiesta come si fa con i campioni e come si comportava lui nei confronti dei veterani (“Ma mica ho fatto ancora niente, perciò continuerò a portare il caffè agli altri, come succedeva da matricola”). Giovanni Franzoni, da ragazzino, sognava di diventare campione tra i pali stretti dello slalom, e invece si è scoperto mago della velocità: vittoria in superG a Wengen, e soprattutto il trionfo in discesa a Kitzbuehel, l’università della neve. Sono le due piste più iconiche del Circo Bianco: la terza, inutile ricordarlo, è la Stelvio di Bormio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

