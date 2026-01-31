Franzoni da brividi! A Crans Montana rischia di cadere ma resta in piedi con una magia

Durante le prove della discesa a Crans Montana, Franzoni ha rischiato grosso. Il campione è finito largo e ha toccato le reti di protezione con lo sci, rischiando di cadere. Inve, però, si è mantenuto in piedi grazie a un colpo di fortuna e a un po’ di magia.

Giovanni Franzoni come Bode Miller. L'azzurro che quest'anno è diventato protagonista in Coppa del Mondo oggi, nella prova cronometrata della discesa libera di Crans Montana, l'ultima gara di Coppa prima della finestra dedicata ai Giochi di Milano Cortina, è finito largo di traiettoria in un curvone verso destra ed è stato costretto ad appoggiare lo sci sinistro sulle reti di protezione della pista. Un rischio notevole corso a tutta velocità che ha riportato alla memoria quanto successo a Bode Miller nel 2008 sulla Streif di Kitzbühel. Allora l'americano era in gara e non solo riuscì a non cadere ma finì addirittura sul podio, secondo alle spalle di Didier Cuche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Franzoni da brividi! A Crans Montana rischia di cadere, ma resta in piedi con una magia Approfondimenti su Crans Montana Franzoni da brividi! A Crans Montana l'azzurro fa l'equilibrista sulle reti Durante le prove della discesa a Crans Montana, Franzoni ha rischiato grosso. Giovanni Franzoni ha rischiato di cadere in prova a Crans Montana: “Un errore mi ha fatto mettere gli sci nelle reti” Giovanni Franzoni ha rischiato di cadere in prova a Crans Montana. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Crans Montana Argomenti discussi: Kitzbuehel, bagno di folla per il vincitore Franzoni. VIDEO; Franzoni da sogno, vittoria in discesa sulla Streif! Rivivi il LIVE; Giovanni Franzoni, impresa storica a Kitzbuhel: vince la discesa libera davanti a Odermatt; Virtus Entella-Frosinone: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming. Franzoni da brividi! A Crans Montana rischia di cadere, ma resta in piedi con una magiaDurante le prove della discesa, il campione rischia finendo largo e appoggiando lo sci sulle reti di protezione della pista. Era successo anche a Bode Miller nel 2008, sulla Streif di Kitzbühel. Mi m ... msn.com Cosa è successo a Giovanni Franzoni: allucinante rischio in prova a Crans Montana, ha sciato sulle reti come Miller!Giovanni Franzoni ha rischiato una brutta caduta durante la prova cronometrata della discesa libera di Crans Montana, evento valido per la Coppa del Mondo ... oasport.it Sofia Goggia seconda a Crans-Montana: "Sono soddisfatta e pronta per Cortina" dice. La svizzera Malorie Blanc vince il SuperG. Beffa per Laura Pirovano dopo una gara al top. Federica Brignone, 18esima #ANSA - facebook.com facebook #Goggia pronta per Cortina: è seconda nel superG di Crans-Montana. Errore e 18° posto per #Brignone x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.