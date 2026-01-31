Durante le prove di discesa a Crans Montana, Franzoni ha rischiato grosso. L'azzurro è finito largo e si è appoggiato con lo sci sulle reti di protezione della pista. Per fortuna, nessuno si è fatto male, ma il rischio di incidenti era evidente.

Giovanni Franzoni come Bode Miller. L'azzurro che quest'anno è diventato protagonista in Coppa del Mondo oggi, nella prova cronometrata della discesa libera di Crans Montana, l'ultima gara di Coppa prima della finestra dedicata ai Giochi di Milano Cortina, è finito largo di traiettoria in un curvone verso destra ed è stato costretto ad appoggiare lo sci sinistro sulle reti di protezione della pista. Un rischio notevole corso a tutta velocità che ha riportato alla memoria quanto successo a Bode Miller nel 2008 sulla Streif di Kitzbühel. Allora l'americano era in gara e non solo riuscì a non cadere ma finì addirittura sul podio, secondo alle spalle di Didier Cuche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Franzoni che rischio! A Crans Montana l'azzurro fa l'equilibrista sulle reti

