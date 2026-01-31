Francesco Venditti chi è il figlio di Antonello e Simona Izzo | carriera e vita privata

Francesco Venditti è il figlio di Antonello Venditti e Simona Izzo. È nato da una relazione che si è conclusa molti anni fa, quando Simona ha iniziato una nuova storia con Ricky Tognazzi. Francesco ha mantenuto sempre un basso profilo, lontano dai riflettori, e si è concentrato sulla sua vita privata e professionale.

Francesco Venditti è il figlio nato dalla storia d’amore tra Antonello Venditti e Simona Izzo. Un legame sbocciato molto anni fa ma che non ha avuto seguito, tanto che Simona ha poi iniziato una relazione con l’attuale compagno Ricky Tognazzi, con cui condivide anche numerosi progetti professionali. Il figlio Francesco è originario di Roma, è nato nel 1976 ed è oggi un affermato doppiatore e attore: ha infatti recitato in molte fiction e in diversi film, dimostrando di essere un vero artista di talento. I primi passi nell’arte, il successo e la carriera. Il suo è stato un percorso artistico molto graduale, ma di certo il fatto di essere cresciuto in una famiglia d’arte lo ha aiutato ad acquisire diverse informazioni sulla recitazione. 🔗 Leggi su Tpi.it

