Francesco Pellegrino | Facevo il calciatore giocavo con Donnarumma Angelo in Gomorra è ispirato a un manga

L'intervista a Francesco Pellegrino, l'attore che interpreta Angelo 'A Sirena in Gomorra Le Origini. Giocava nel Napoli Under 15, poi nella Juve Stabia, quando un agente gli propose di fare il modello. Da lì a poco ha conosciuto il mondo del cinema, dove ha trovato la sua vocazione.🔗 Leggi su Fanpage.it

Francesco Pellegrino è l’attore che interpreta Angelo “A Sirena” in Gomorra – Le Origini.

Francesco Pellegrino: Vi mostro il lato umano di Angelo A’ SirenaL'attore che interpreta il mentore del giovane Pietro Savastano nella nuova serie Sky si racconta a Style: Il caso non esiste, preferisco parlare di destino ... style.corriere.it

Gomorra - Le Origini, a tu per tu con Angelo ‘A Sirena e ‘O Paisano: Intervista a Francesco Pellegrino e Flavio FurnoIn Gomorra - Le Origini Francesco Pellegrino e Flavio Furno interpretano Angelo ‘A Sirena e ‘O Paisano, due personaggi chiave molto carismatici: ecco cosa ci hanno raccontato nella nostra video interv ... comingsoon.it

A tener viva la Napoli anni '70 del prequel di Gomorra ci sono anche due splendidi personaggi come Angelo 'a Sirena e 'o Paisano. Ne abbiamo parlato con i loro interpreti, Francesco Pellegrino e Flavio Furno. - facebook.com facebook