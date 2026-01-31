Francesca Donato lascia la Dc | Divergenze politiche insanabili sulla linea del partito

Francesca Donato lascia la Democrazia Cristiana. L'ex europarlamentare ha deciso di dimettersi da tutte le cariche nel partito, tra cui vicepresidente nazionale e consigliere. La sua scelta arriva dopo divergenze politiche che non ha più sentito poter superare.

Francesca Donato, l'ex europarlamentare e la morte del marito Angelo Onorato: «Non è suicidio, qualcuno lo ha strangolato in auto»«Non è stato suicidio, mio marito è stato ucciso». Francesca Donato non si arrende. La ex europarlamentare della Lega e oggi vicepresidente della Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro, continua la sua ... ilmattino.it

Francesca Donato: «Mio marito Angelo Onorato è stato ucciso e lo dimostrerò. Una novità sconvolgente può riaprire le indagini»Onorato, 54 anni, è stato trovato senza vita il 25 maggio 2024 con una fascetta di plastica stretta al collo «Non è stato suicidio, mio marito è stato ucciso». Francesca Donato non si arrende. La ex ... leggo.it

Francesca Donato. . Il ciclone #Harry è passato, lasciando devastazione e angoscia nei territori colpiti. Qual è stata la risposta data dalle istituzioni E quali azioni politiche si rendono necessarie per rimediare ai danni subiti da cittadini e aziende In questo vi - facebook.com facebook