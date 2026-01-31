Frana sulla strada di Montalto stanziati 210mila euro

Una frana si è verificata sulla strada comunale di Montalto, nel comune di Sarsina. Due crolli hanno danneggiato la carreggiata vicino a una parete rocciosa, bloccando il traffico e creando una situazione di rischio. Il Comune ha deciso di intervenire subito e ha stanziato 210 mila euro per mettere in sicurezza la zona. Nei prossimi mesi, i lavori di sistemazione dovrebbero portare a riaprire la strada e prevenire ulteriori problemi.

Nelle scorse settimane, la strada comunale di Montalto, località di campagna e di montagna del comune di Sarsina, è stata interessata, in prossimità di una parete rocciosa sopra la carreggiata, da due importanti crolli che hanno causato l'interruzione della circolazione e causato una situazione di pericolo imminente. Lo comunica il Comune plautino, che poi spiega: "A seguito di tali eventi, l'amministrazione comunale ha prontamente attivato la richiesta alla Regione Emilia Romagna per l'applicazione dell'articolo 10 della Legge regionale n. 12005, finalizzata al riconoscimento di risorse per situazioni di emergenza.

