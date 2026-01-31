Frana di Novi Velia | il Tar Salerno censura l’istruttoria del Comune il sindaco ritira l' ordinanza di riapertura de La Montanara

Il Tar Salerno ha bloccato l’istruttoria del Comune sulla frana di Novi Velia. I giudici hanno richiamato il principio di precauzione e hanno censurato le verifiche fatte dal Comune sulle condizioni di rischio dell’area. Di fronte a questa decisione, il sindaco ha deciso di ritirare l’ordinanza che avrebbe riaperto La Montanara.

Una sentenza del T.a.r. Campania – Salerno, pubblicata lo scorso 27 gennaio, riporta al centro dell’attenzione il tema della corretta gestione del rischio idrogeologico e delle responsabilità delle amministrazioni locali in materia di protezione civile Il Tar Salerno richiama il principio di precauzione e censura l’istruttoria del Comune sulle condizioni di rischio idrogeologico dell’area. Dopo la pronuncia del Tribunale amministrativo regionale, il sindaco, dunque, ha ritirato l’ordinanza con la quale aveva disposto la riapertura del ristorante “La Montanara”. La sentenza del Tar Campania – Salerno, pubblicata lo scorso 27 gennaio, ha riportato, dunque, al centro dell’attenzione il tema della corretta gestione del rischio idrogeologico e delle responsabilità delle amministrazioni locali in materia di protezione civile.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Novi Velia Il Tar sospende l’ordinanza antibotti del Comune di Genova Frana Arenzano, il sindaco: "Non sono ancora stimabili i tempi di riapertura" Il sindaco di Arenzano conferma che non ci sono ancora tempi previsti per riaprire la strada Aurelia, chiusa da domenica sera a causa di una grande frana. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Novi Velia Argomenti discussi: Scongiurata la chiusura della strada per la Toscana. Frana a Novi Velia. Il TAR frena la riapertura delle attività della zonaLa redazione di ondanews.it è dotata di polizza assicurativa con UnipolSai, numero polizza 1/39359/99/178061324 agenzia di Polla (SA), a Copertura della Responsabilità Civile, Tutela legale, ... ondanews.it Frana di Novi Velia: TAR Salerno richiama il principio di precauzione e censura l’istruttoria del ComuneDopo la pronuncia del Tribunale amministrativo regionale, il Sindaco ha ritirato l’ordinanza con la quale aveva disposto la riapertura del ristorante La Montanara ... infocilento.it NOVI VELIA, TAR FERMA LA RIAPERTURA DE “LA MONTANARA” DOPO LA FRANA - La frana che tra il 23 e il 24 dicembre 2024 ha interessato continua a far discutere anche sul fronte amministrativo . Una decisione del ha richi facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.