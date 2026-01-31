Frana dentro Grotta Maona la Mammianese resta chiusa

Montecatini Terme, 31 gennaio 2026 – Non esiste ancora una data certa che stabilisce la riapertura della provinciale Mammianese-Marlianese nella zona di Grotta Maona dopo la frana che si è staccata mercoledì scorso dal fronte montano adiacente al locale da ballo conosciuto in tutta la Valdinievole. Un aggiornamento decisamente amaro per chi vive nella zona ma, in maniera più semplice, per tutti coloro che devono raggiungere Montecatini Alto. Secondo le ultime notizie che sono state fornite dalla Provincia, infatti, i titolari del locale che devono accollarsi la perizia per stabilire se il fronte franato è pericoloso o meno per la pubblica viabilità (in quanto è avvenuto all'interno della proprietà stessa ndr), al momento non sono in Italia e la procedura deve, pertanto, ancora partire.

