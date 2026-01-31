Frana a Niscemi precipita palazzina di tre piani

Questa mattina a Niscemi una frana ha fatto crollare una palazzina di tre piani. La struttura, già instabile da giorni, è crollata sotto il peso del terreno. Nessuno è rimasto ferito, ma i residenti sono stati evacuati in fretta per sicurezza. Le squadre di soccorso sono sul posto per verificare eventuali altre zone a rischio. La strada principale è stata chiusa al traffico mentre si cerca di mettere in sicurezza l’area.

La frana a Niscemi ha provocato il crollo di una palazzina di tre piani che da giorni era in bilico. L'edificio si trovava nel quartiere Sante Croci, sul ciglio dello smottamento, in piena zona rossa. Su tutto il territorio piove ininterrottamente da questa mattina. I precedenti cedimenti e i forti boati. Un paio di giorni fa si erano registrati, sul fronte franoso, altri cedimenti che avevano provocato forti boati. Questi eventi avevano già messo in allarme la popolazione riguardo la stabilità dell'area. Nuovi crolli si sono registrati sul coronamento della frana che sta minacciando il centro abitato di Niscemi, in provincia di Caltanissetta.

