Una madre racconta la figlia Sara senza filtri, descrivendo la loro vita e le sfide quotidiane. Il libro “Fragile come voi, forte come l’amore” va oltre le parole, diventando un viaggio tra emozioni sincere e senza retorica.

Daniela Paura presenta il suo primo libro, "Fragile come voi, forte come l'amore".

Daniela Paura, "Fragile come voi Forte come l'amore"

