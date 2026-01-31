A Milano, Palazzo Reale apre una delle mostre più attese dell’anno. È un’antologia dedicata a Robert Mapplethorpe, il fotografo che ha rivoluzionato il modo di vedere il corpo e il desiderio. Le sue immagini, sensuali e provocatorie, sono ora esposte al pubblico, offrendo uno sguardo diretto sulla sua eredità artistica.

A Palazzo Reale di Milano apre al pubblico una delle mostre più attese dell’anno: un’antologia dedicata a Robert Mapplethorpe, artista la cui fotografia ha ridefinito il confine tra arte, corpo e desiderio. L’esposizione, in programma dal 30 gennaio 2026, riunisce oltre cento immagini provenienti da collezioni private e istituzionali, tra cui opere iconiche come *Self-Portrait* e *Male Nudes*, che hanno segnato la storia della fotografia contemporanea. Il è sulle forme umane, studiate con un rigore geometrico che rimanda alla tradizione classica, ma anche sulla sfida al sensibile, spesso messa in discussione dai suoi scatti di scene sadomaso, di corpi in tensione, di volti che sfidano le convenzioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fotografie di corpo e identità: l'eredità sensuale di Mapplethorpe al centro di un'antologia a Milano

Approfondimenti su Mapplethorpe Fotografie

