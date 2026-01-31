Questa mattina a Cava de’ Tirreni, un brutto incidente si è verificato alle prime luci dell’alba lungo via 25 Luglio. Un’auto e un’autocisterna sono entrate in collisione, causando tre feriti. I Vigili del Fuoco sono intervenuti subito per soccorrere le persone coinvolte e mettere in sicurezza la zona. La strada rimane chiusa mentre vengono svolti i rilievi e i soccorsi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Intervento dei Vigili del Fuoco nelle prime ore del mattino per un grave incidente stradale avvenuto a Cava de’ Tirreni, lungo via 25 Luglio. Per cause ancora in corso di accertamento, un’autocisterna che trasportava latte e una vettura si sono scontrate violentemente. A seguito dell’impatto, il mezzo pesante è finito fuori dalla carreggiata, invadendo l’area di un distributore di carburante. Nell’uscita di strada, l’autocisterna ha sradicato una colonnina e ha terminato la propria corsa a ridosso della struttura di servizio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Nocera, che hanno estratto l’autista del camion rimasto incastrato all’interno della cabina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Cava de’ Tirreni, scontro all’alba tra autocisterna e auto: tre feriti

