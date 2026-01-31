Forze armate e dati di realtà

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato che entro la primavera presenterà una nuova proposta organica per le forze armate. La manovra mira a riorganizzare i reparti e a migliorare l’efficienza. Crosetto ha detto che i dettagli verranno resi noti nelle prossime settimane. La notizia è stata data durante un evento ufficiale, senza entrare nei particolari, ma lasciando intendere che ci saranno novità importanti.

I sovranisti europei fanno fronte comune contro i dazi di Trump. La Lega è l'unica a esultare Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato la presentazione, entro la primavera, di una proposta organica di riforma delle Forze armate che corrisponda alle nuove esigenze, sia sul terreno delle tecnologie che a quelle che derivano dalla situazione internazionale sempre più complessa e pericolosa. Si parte dalla constatazione di un ritardo rispetto alle azioni di rinnovamento degli eserciti di paesi alleati (con riferimento par di capire soprattutto alla Germania che sta attuando investimenti massicci) e della dispersione delle risorse nazionali in vari filoni che rendono poco efficace la difesa dagli attacchi cibernetici di paesi potenzialmente ostili e che continuano ad aumentare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Nella serata di ieri, un episodio di violenza si è verificato in un bar di via Forze Armate, dove un uomo di 35 anni è stato ferito da alcuni colpi d'arma da fuoco.

