A 16 anni, Dario Miliotti di Viareggio lancia il suo primo singolo,

Dario Miliotti (nella foto) viareggino, 16 anni, presenta il nuovo singolo " Sulle Nuvole ": un brano intenso e personale dedicato alla figura del nonno e a quel senso di mancanza che permane anche con il passare del tempo. Il singolo è disponibile su tutti i digital store e in rotazione radiofonica. Il brano, come spiega lo stesso artista, nasce come un dialogo intimo e delicato: attraverso piccoli gesti, ricordi d’infanzia e immagini leggere, l’assenza si trasforma in una ricerca "verso l’alto" dove le nuvole diventano un luogo simbolico in cui continuare a cercare e sentire vicino il nonno. Il ritornello, immediato e diretto, unisce nostalgia e conforto, raccontando un legame che non si spezza e che continua a vivere oltre il tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Forte legame. A 16 anni sale: "Sulle nuvole"

