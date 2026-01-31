Fondi pubblici per la sicurezza nazionale | il dibattito sulle priorità di spesa si infiamma in Parlamento

In Parliamento il dibattito si accende sulle spese pubbliche legate alla sicurezza nazionale. I politici si dividono sulla possibilità di usare i fondi del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) per finanziare la difesa comune. La discussione si fa più accesa, mentre si cerca di capire se questa strada possa davvero rafforzare le capacità di difesa del Paese.

Il dibattito sulle priorità della spesa pubblica in Italia si è accentrato su un nodo strategico: l’uso del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) per finanziare la difesa comune. Nonostante la posizione ufficiale della Lega, che da anni si oppone al ricorso a questo strumento, il direttore generale del Mes, Pierre Gramegna, ha aperto una nuova prospettiva, sostenendo che il fondo potrebbe essere impiegato per concedere prestiti a sostegno della sicurezza europea. L’idea, avanzata in due interviste a Reuters e a Paperjam, mira a rafforzare i Paesi più esposti sul confine orientale, in un contesto di crescente instabilità geopolitica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

