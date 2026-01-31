Fondi del progetto dello Stretto in bilico | ipotesi di riallocazione a Niscemi per accelerare l’infrastruttura siciliana

I fondi previsti per il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina potrebbero essere spostati altrove. L’ipotesi più concreta riguarda una riallocazione a Niscemi, in Sicilia, per accelerare la realizzazione di altre infrastrutture nell’area. Nel frattempo, i soldi destinati al Ponte non serviranno a coprire i danni causati dal maltempo che ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. La situazione resta in bilico e ancora tutto da decidere.

I fondi destinati al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina non saranno utilizzati per fronteggiare i danni causati dal maltempo che ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. La decisione, ribadita dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, è stata resa nota in un contesto di crescente pressione politica e sociale per l’assegnazione di risorse in risposta all’emergenza. Salvini ha chiarito che i finanziamenti per il ponte sono destinati a investimenti strategici e non possono essere deviati per scopi di ricostruzione o emergenza. «Sono risorse per investimenti», ha sottolineato, aggiungendo che bloccare i cantieri aperti in Sicilia – che ammontano a quasi 30 miliardi di euro – non sarebbe né praticabile né logico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Dopo la frana che ha colpito Niscemi, la leader di un partito politico ha chiesto di spostare i fondi dal Ponte sullo Stretto di Messina a un grande piano di prevenzione del dissesto idrogeologico.

Il governo ha deciso di non usare i fondi destinati al Ponte sullo Stretto di Messina per aiutare Niscemi e la Sicilia colpite dall’emergenza maltempo.

