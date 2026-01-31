Fondi del progetto dello Stretto in bilico | ipotesi di riallocazione a Niscemi per accelerare l’infrastruttura siciliana
I fondi previsti per il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina potrebbero essere spostati altrove. L’ipotesi più concreta riguarda una riallocazione a Niscemi, in Sicilia, per accelerare la realizzazione di altre infrastrutture nell’area. Nel frattempo, i soldi destinati al Ponte non serviranno a coprire i danni causati dal maltempo che ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. La situazione resta in bilico e ancora tutto da decidere.
I fondi destinati al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina non saranno utilizzati per fronteggiare i danni causati dal maltempo che ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. La decisione, ribadita dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, è stata resa nota in un contesto di crescente pressione politica e sociale per l’assegnazione di risorse in risposta all’emergenza. Salvini ha chiarito che i finanziamenti per il ponte sono destinati a investimenti strategici e non possono essere deviati per scopi di ricostruzione o emergenza. «Sono risorse per investimenti», ha sottolineato, aggiungendo che bloccare i cantieri aperti in Sicilia – che ammontano a quasi 30 miliardi di euro – non sarebbe né praticabile né logico. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Stretto Ponte
Frana a Niscemi, Schlein tuona sui fondi: “Serve 1 miliardo, si dirottino i fondi del Ponte sullo Stretto”
Dopo la frana che ha colpito Niscemi, la leader di un partito politico ha chiesto di spostare i fondi dal Ponte sullo Stretto di Messina a un grande piano di prevenzione del dissesto idrogeologico.
Niscemi, alt del governo sull’utilizzo dei fondi per il Ponte sullo Stretto. Centrosinistra chiede le dimissioni di Musumeci
Il governo ha deciso di non usare i fondi destinati al Ponte sullo Stretto di Messina per aiutare Niscemi e la Sicilia colpite dall’emergenza maltempo.
Ultime notizie su Stretto Ponte
Argomenti discussi: Urbanistica e Verde urbano: 75.000 euro per la realizzazione di percorsi ombreggiati; Contributi a Fondo Perduto 2026: Ottieni Fino al 90% Senza Restituire Nulla; Presentato a Torino progetto di Social Housing nel quartiere Falchera; Dopo più di 23 anni arrivano i fondi per completare il collegamento fra il porto di Ortona e l'autostrada.
Intesa, raccolta fondi per progetto di esperienze sensorialiIntesa Sanpaolo sostiene il progetto Spazio Sei-Dimensione Snoezelen della Cooperativa sociale Aclicoop di Mirano (Venezia) attraverso una raccolta fondi del Programma Formula, dedicato a ... ansa.it
Fondi sfitti. Progetto per riqualificarliSono diciannove, al momento, i fondi sfitti del centro storico di Castiglion Fiorentino mappati dall’amministrazione comunale e potenzialmente pronti a trasformarsi in nuove opportunità per il ... lanazione.it
Il progetto finanziato coi fondi del Pnrr è quasi pronto - facebook.com facebook
Grazie ai Fondi FESR è stato possibile realizzare il progetto della GE.FIM: riqualificazione di un capannone situato in una zona produttiva dismessa, simbolo di sostegno della capacità produttiva e della forza lavoro. #EUinmyregion x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.