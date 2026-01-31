Fonderie Assisi il Comitato replica alle rassicurazioni dell' azienda | Il rispetto dei limiti non implica l' assenza dei rischi

Il Comitato di via Protomartiri Francescani di Santa Maria degli Angeli a Assisi non si ferma alle rassicurazioni delle Fonderie. Dopo le dichiarazioni dell’azienda, che assicurano il rispetto dei limiti di legge sull’inquinamento, il gruppo di cittadini ribadisce che rispettare le norme non elimina i rischi. Secondo il Comitato, bisogna andare oltre i numeri e considerare anche le conseguenze sulla salute e sull’ambiente. La discussione resta aperta, e i cittadini chiedono controlli più stringenti e maggiore attenzione da parte delle autorità.

“Il rispetto dei limiti normativi non implica automaticamente l'assenza di rischi". Così si apre la nota diffusa dal Comitato di via Protomartiri Francescani di Santa Maria degli Angeli Assisi a margine delle rassicurazioni delle Fonderie di Assisi sui valori di inquinamento della zona. Basandosi.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su Fonderie Assisi Fonderie di Assisi, l'azienda rassicura sull'inquinamento: "Valori ampiamente sotto i limiti" Le Fonderie di Assisi rassicurano: i livelli di inquinamento sono sotto controllo. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Fonderie Assisi Argomenti discussi: Fonderie Assisi, il Comitato replica alle rassicurazioni dell'azienda: Il rispetto dei limiti non implica l'assenza dei rischi; Fonderie Assisi, il Comitato replica alle rassicurazioni dell'azienda: 'Il rispetto dei limiti non implica l'assenza dei rischi'; Fonderia di Assisi, il Comitato: Valori nei limiti? Non basta; Menzogne e fandonie: l'imprenditore Tacconi finisce a giudizio per i post su Facebook contro gli ambientalisti. Fonderie di Assisi, replica del Comitato: Che i valori siano nei limiti di legge non bastaIl Comitato di Via Protomartiri Francescani di Santa Maria degli Angeli -Assisi prende atto dei risultati della ricerca condotta da INAIL, CNR e Università sulla Fonderie di Assisi (ex Tacconi), dalla ... assisinews.it Fonderie di Assisi, ricerca finanziata da Inail: Nessun pericolo per abitanti e lavoratori, valori ambientali ampiamente entro i limitiFonderie di Assisi, ricerca finanziata da Inail: Nessun pericolo per abitanti e lavoratori, valori ambientali ampiamente entro i limiti ... assisinews.it Fonderie di Assisi, 'nessun pericolo per abitanti e lavoratori' - facebook.com facebook Fonderie di Assisi, “Nessun pericolo per le persone e valori ambientali ampiamente entro i limiti” | Lo studio #tuttoggi #Assisi #EconomiaLavoro #ambiente #assisi #economia #fonderieassisi #fonderieextacconi #ricerca #santamariadegliangeli | ow.ly/atVo106 x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.