follonica tempo di scherzi e carnevale il sovrano del buonumore arriva in piazza a mare

Questa sera a Follonica il Carnevale inizia con un grande appuntamento in piazza a Mare. Il sindaco Matteo Buoncristiani consegna le chiavi della città a Re Carnevale, che poi tiene il suo discorso di insediamento. La piazza si anima tra scherzi e allegria, segnando l’avvio ufficiale dei festeggiamenti.

Follonica (Grosseto), 31 gennaio 2026 – Come ormai da tradizione il primo appuntamento del Carnevale del Golfo è fissato per oggi pomeriggio con l’arrivo di Re Carnevale, il discorso di insediamento e la consegna al sovrano del buonumore da parte del sindaco Matteo Buoncristiani delle chiavi della città. Quest’anno l’Associazione Carnevale di Follonica assieme ai rioni ha voluto cambiare il format dell’arrivo del re e delle reginette dei rioni che, grazie alla collaborazione di Roberto Righetti e di altri amici appassionati di vetture d’epoca, cambierà completamente rispetto al passato: le sette miss dei rioni Capannino, Cassarello, 167 ovest, Centro, Pratoranieri, Senzuno e Zona Nuova verranno prelevate ognuna da un’auto scoperta nel proprio rione per poi ritrovarsi nel piazzale del palazzo comunale ed iniziare un corteo per le vie della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il Carnevale di Follonica si presenta quest’anno con una nuova manifestazione di protesta, il carro “I want it all”, realizzato dal rione 167 Ovest Campi Alti a mare.

