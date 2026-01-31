Follonica quanti rischi contro il Giovinazzo

Questa sera il Follonica affronta il Giovinazzo in una partita che si preannuncia complicata. Dopo due sconfitte consecutive contro il Trissino, in campionato e in Coppa Italia, i biancoverdi cercano di reagire. La trasferta in Puglia rappresenta uno dei test più duri della stagione e i giocatori sono chiamati a dimostrare carattere e determinazione.

HOCKEY A1 Dopo la cocente doppia sconfitta contro il Trissino in campionato e in Coppa Italia dove ha subito 18 reti, il Follonica si rituffa nella regular season con una delle trasferte più difficili dell'intero torneo. Stasera (alle 20), la truppa di Silva sarà di scena a Giovinazzo, squadra che veleggia nei bassifondi della graduatoria, ma che arriva a questo appuntamento dopo le grandi vittorie contro Novara e in Europa contro il Pully. Punti che hanno dato consapevolezza ai biancoverdi, che vorranno senza dubbio proseguire la striscia positiva davanti ai propri tifosi nella sfida contro il Follonica.

