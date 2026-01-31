Folla ai funerali dei genitori di Claudio Carlomagno morti per suicidio dopo il femminicidio della nuora
Centinaia di persone si sono radunate questa mattina nella chiesa Regina Pacis di Anguillara Sabazia, per dare l’ultimo saluto a Maria Messenio e Pasquale Carlomagno. I due genitori sono morti lo scorso 24 gennaio, pochi giorni dopo il femminicidio della nuora. La chiesa era piena di amici, parenti e conoscenti, tutti sconvolti dalla tragedia. La cerimonia è stata sobria, con pochi discorsi e molti momenti di silenzio. La comunità si stringe attorno alla famiglia, ancora sconvolta
Tantissime persone si sono recate alle 14 nella chiesa Regina Pacis di Anguillara Sabazia per l'ultimo saluto a Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, morti per suicidio lo scorso 24 gennaio.🔗 Leggi su Fanpage.it
Anguillara, trovati morti impiccati in casa i genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo arrestato per il femminicidio della moglie Federica Torzullo: ipotesi suicidio
A Anguillara Sabazia, sono stati trovati morti impiccati i genitori di Claudio Carlomagno, arrestato per il femminicidio della moglie Federica Torzullo.
Claudio Carlomagno "pentito" per il femminicidio di Federica Torzullo: le parole dopo il suicidio dei genitori
Claudio Carlomagno, coinvolto nel caso del femminicidio di Federica Torzullo, esprime il suo pentimento.
Folla ai funerali dei genitori di Claudio Carlomagno, morti per suicidio dopo il femminicidio della nuoraTantissime persone si sono recate alle 14 nella chiesa Regina Pacis di Anguillara Sabazia per l'ultimo saluto a Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, morti ... fanpage.it
Belèn a Napoli con Santiago per i funerali di Enrico De Martino, le lacrime di Stefano: È stato il miglior papàAnche Belén Rodriguez è arrivata a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, per partecipare ai funerali di Enrico, padre di Stefano D Martino ... fanpage.it
"Deve dire la verità" Stefania Torzullo vuole incontrare Claudio Carlomagno, l’ex marito della sorella che la notte tra l’8 e il 9 gennaio l’ha uccisa facebook
Trovati morti nella loro villetta i genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo arrestato per il femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia (RM). Si ipotizza il suicidio. Lo riporta l'Ansa x.com
