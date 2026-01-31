Folla ai funerali dei genitori di Claudio Carlomagno morti per suicidio dopo il femminicidio della nuora

Centinaia di persone si sono radunate questa mattina nella chiesa Regina Pacis di Anguillara Sabazia, per dare l’ultimo saluto a Maria Messenio e Pasquale Carlomagno. I due genitori sono morti lo scorso 24 gennaio, pochi giorni dopo il femminicidio della nuora. La chiesa era piena di amici, parenti e conoscenti, tutti sconvolti dalla tragedia. La cerimonia è stata sobria, con pochi discorsi e molti momenti di silenzio. La comunità si stringe attorno alla famiglia, ancora sconvolta

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.