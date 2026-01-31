Folla ai funerali dei genitori di Claudio Carlomagno | Grande commozione

Una folla si è radunata questa mattina nella chiesa Regina Pacis di Anguillara Sabazia per i funerali di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno. Centinaia di persone si sono strette intorno alla famiglia, tra dolore e commozione, per dare l’ultimo saluto ai genitori dell’uomo che, pochi giorni fa, ha ucciso l’ex moglie Federica Torzullo. La chiesa era quasi piena, con tanti che hanno voluto essere presenti in un momento così difficile.

Sono tantissime le persone che si sono recate alle 14 nella chiesa Regina Pacis di Anguillara Sabazia per porgere l'ultimo saluto a Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, genitori dell'uomo che nella notte tra l'8 e il 9 gennaio ha ucciso l'ex moglie, Federica Torzullo. La chiesa è così piena che molte persone sono state costrette a rimanere fuori sotto la pioggia. Alle esequie è presente anche l'altro figlio di Messenio e Carlomagno e il sindaco di Anguillara, Angelo Pizzigallo, che per oggi ha proclamato il lutto cittadino. Grande commozione ha accompagnato l'arrivo delle bare dei due coniugi, morti lo scorso 24 gennaio, dopo essersi tolti la vita nella loro abitazione di Anguillara Sabazia.

