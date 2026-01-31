Foggia si sveglia con una brutta notizia. Nella mattinata di lunedì, un ladro ha appena rubato una Ferrari in pieno centro. La rapina ha fatto scalpore tra residenti e commercianti, che si chiedono come possa succedere una cosa del genere in una città che cerca di risollevarsi. Intanto, l’arrivo di un nuovo direttore sportivo fa sperare in un futuro diverso per il calcio locale.

Foggia è in bilico tra ombre e speranze. Nella giornata di lunedì 31 gennaio 2026, la città pugliese è stata scossa da un colpo durissimo: un’auto sportiva, una Ferrari, è stata rapinata in pieno centro. L’aggressione, avvenuta intorno alle 14.30, ha coinvolto un veicolo di lusso parcheggiato in via Nazionale, zona commerciale. I malviventi, armati, hanno aggredito il proprietario, un uomo di mezza età, e si sono dati alla fuga con il veicolo. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini, ma al momento non ci sono arresti. L’episodio ha acceso il dibattito sulla sicurezza urbana in una città che già da tempo si trova al centro di una complessa partita tra criminalità organizzata e tentativi di rilancio economico e sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Foggia in bilico tra crimine e rilancio: rapina a una Ferrari e arrivo di un nuovo direttore sportivo

