Foggia assaltavano e rapinavano bancomat con ordigni esplosivi arrestata banda di 5 italiani tra i 20 e i 26 anni - VIDEO dei furti

La polizia di Foggia ha smantellato una banda di cinque giovani italiani che assaltava bancomat usando ordigni esplosivi. Gli agenti hanno eseguito gli arresti su ordine della Procura, trovando i responsabili tra i 20 e i 26 anni. Le accuse vanno dall’associazione a delinquere ai furti con esplosivi, fino a reati di ricettazione e riciclaggio. La gang aveva messo a segno diversi colpi in città, e ora gli inquirenti cercano di capire se ci sono altri coinvolti o complici.

Gli arresti sono stati eseguiti su ordinanza della Procura di Foggia, con accuse che spaziano dall'associazione per delinquere finalizzata ai furti aggravati dall'utilizzo di materiale esplosivo, alla violazione della legge sulle armi, fino ai reati di ricettazione e riciclaggio

