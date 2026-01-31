Florida da bere Nel Sunshine State volano i prezzi delle case Il record

Da ilfoglio.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Florida sale ancora di prezzo. Le case nel “Sunshine State” costano sempre di più, superando ogni record. Un tempo era il luogo ideale per svernare o ricominciare da zero, ora diventa sempre più difficile trovare un affare. I prezzi delle abitazioni continuano a salire, attirando investitori e acquirenti, mentre il mercato immobiliare si surriscalda.

C’è stato un tempo in cui la Florida era il posto dove si andava a svernare. O a scappare. O a ricominciare. Ora tutte queste azioni costano sempre di più. Nel dicembre scorso, sei delle dieci compravendite immobiliari più costose degli Stati Uniti si sono concentrate lungo le coste della Florida. Non più e non solo a Manhattan o nella Bay Area, ma a Miami, Palm Beach, Fisher Island. Dove il sole non fa domande e il fisco nemmeno. Il caso più vistoso è quello di Larry Page, cofondatore di Google, che ha speso oltre 100 milioni di dollari per una proprietà fronte baia a Coconut Grove. Ha acquistato un sistema di ville, con ettari di terreno, acqua privata, distanza di sicurezza dal resto dell’umanità. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

florida da bere nel sunshine state volano i prezzi delle case il record

© Ilfoglio.it - Florida da bere. Nel “Sunshine State” volano i prezzi delle case. Il record

Approfondimenti su Florida Case

Quanto aumenteranno i prezzi delle case a Monza nel 2026: ecco le zone dove si possono ancora fare affari

Nel 2026, i prezzi delle case a Monza continueranno a evolversi, influenzati da vari fattori di mercato.

Samsung cambia strategia: con i prezzi delle RAM che volano prova a spremere il mercato consumer

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Florida Case

Argomenti discussi: La tassa sul peccato divide repubblicani e creator di Onlyfans; Occhi che parlano: l’analisi di Florida Nicolai sul testo di Isabella Poggi; East Village a New York: cosa vedere, dove mangiare, dove fare shopping; Lo descrive lo sparatutto in una scuola della Florida, Nikolas Cruz cattivo voce nella sua testa.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.