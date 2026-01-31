florida da bere nel sunshine state volano i prezzi delle case il record

La Florida sale ancora di prezzo. Le case nel “Sunshine State” costano sempre di più, superando ogni record. Un tempo era il luogo ideale per svernare o ricominciare da zero, ora diventa sempre più difficile trovare un affare. I prezzi delle abitazioni continuano a salire, attirando investitori e acquirenti, mentre il mercato immobiliare si surriscalda.

C’è stato un tempo in cui la Florida era il posto dove si andava a svernare. O a scappare. O a ricominciare. Ora tutte queste azioni costano sempre di più. Nel dicembre scorso, sei delle dieci compravendite immobiliari più costose degli Stati Uniti si sono concentrate lungo le coste della Florida. Non più e non solo a Manhattan o nella Bay Area, ma a Miami, Palm Beach, Fisher Island. Dove il sole non fa domande e il fisco nemmeno. Il caso più vistoso è quello di Larry Page, cofondatore di Google, che ha speso oltre 100 milioni di dollari per una proprietà fronte baia a Coconut Grove. Ha acquistato un sistema di ville, con ettari di terreno, acqua privata, distanza di sicurezza dal resto dell’umanità. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

