Una dipendente del supermercato Pam di Grosseto è stata licenziata dopo che il suo flacone di detersivo si è rotto. La donna lavorava nel negozio da 30 anni e, secondo quanto si è appreso, le è stato contestato di non aver pagato quello nuovo, anche se il problema è nato da un incidente con il prodotto. La sua lunga esperienza nel punto vendita non è bastata a evitarle il licenziamento, che ha suscitato molte polemiche tra colleghi e clienti.

Licenziata per un flacone di detersivo dal supermercato dove lavora da 30 anni. E’ successo a un punto Pam di Grosseto nel settembre 2025. Da alcuni giorni le testate del posto riportano la vicenda per cui ci sarà un processo davanti al giudice del lavoro dove una dipendente del supermercato, con anzianità trentennale, cerca di conservare il posto. A fine turno la donna aveva fatto la spesa nel punto vendita, in via del Sabotino, e come ogni cliente si era messa in fila per pagare la merce. Tutto fila liscio alla cassa, paga e imbusta i prodotti, ma a un certo punto un sacchetto si rompe, un flacone di detersivo cade a terra e il liquido si disperde sul pavimento. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Flacone di detersivo si rompe, licenziata perché non paga quello nuovo: era dipendente di un supermercato di Grosseto da 30 anni

