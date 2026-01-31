Fiorentina a Napoli per tentare l’impresa | torna Kean Ma Conte non può perdere Pagelle

La Fiorentina arriva a Napoli con l’obiettivo di sorprendere, anche se sa che vincere al San Paolo non sarà facile. La squadra viola torna in campo con Kean, che potrebbe fare la differenza. Il Napoli, invece, non può permettersi passi falsi, soprattutto davanti ai propri tifosi. La partita si preannuncia intensa, con entrambe le squadre che sanno che perdere potrebbe creare problemi interni.

NAPOLI – La quarta in classifica sfida la terz’ultima. E nessuno, fra Napoli e Fiorentina, può permettersi di perdere senza provocare sconquassi interni. Paolo Vanoli sa bene che, se dovesse perdere a Napoli e non vincere contro il Torino, rischia l’esonero. Anche perchè il 4 febbraio arriverà, finalmente, a Firenze Fabio Paratici. Deciso a far cambiare passo alla Fiorentina per guidarla alla salvezza. In casa Napoli l’tmosfera non è migliore. Le ultime due sconfitte contro la Juventus in Serie A (netto 3-0 all’Allianz Stadium) e in Champions League contro il Chelsea (2-3 in casa) sono costate alla squadra di Antonio Conte il terzo posto in campionato, con il rischio di finire fuori dalle prime quattro, e l’eliminazione dalla corsa europea. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

La Fiorentina riabbraccia Kean.

