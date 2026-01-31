Finto incidente due anziane truffate | oro e denaro recuperati

Da lanazione.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due donne di una certa età sono state raggirate da un finto incidente e hanno perso oro e denaro. Le truffatrici sono state fermate e i Gioielli sono stati recuperati, anche se per le vittime il valore affettivo di quei ricordi resta inestimabile.

I gioielli che raccontano la storia della loro vita. Non importa il valore, quello affettivo è ancora più grande. Quando i carabinieri della stazione di Chianciano giovedì li hanno restituiti alle due anziane, entrambe over 80, rimaste vittime di una truffa alcuni mesi fa, il cuore si è riempito di gioia. Questa volta, infatti, i malviventi non l’hanno fatta franca. La scusa dell’incidente al figlio, la telefonata del finto militare dell’Arma avevano fatto breccia ma i carabinieri veri sono riusciti a far arrestare gli autori dei colpi. Una bella notizia, finalmente. Perché i raggiri agli anziani continuano ad essere una costante nella nostra provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

finto incidente due anziane truffate oro e denaro recuperati

© Lanazione.it - Finto incidente, due anziane truffate: oro e denaro recuperati

Approfondimenti su Anziane Truffa

Truffa del finto carabiniere: rubati oro e denaro a un'anziana di Frisa

Questa mattina un’anziana di Frisa ha denunciato di essere stata vittima di una truffa.

Il ‘finto Carabiniere’ colpisce ancora ma va male: due anziane sventano la truffa e chiamano la Polizia

Un tentativo di truffa da parte di un finto carabiniere è stato sventato grazie alla prontezza di due anziane, che hanno riconosciuto la truffa e chiamato la Polizia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Polistena. Truffa del “Finto Carabiniere” ai danni di un’anziana donna: due arresti

Video Polistena. Truffa del “Finto Carabiniere” ai danni di un’anziana donna: due arresti

Ultime notizie su Anziane Truffa

Argomenti discussi: Finto incidente, due anziane truffate: oro e denaro recuperati; Roma, tenta truffa del finto incidente ma cade nella trappola della stessa vittima: arrestato 56enne; La truffa del finto maresciallo dei carabinieri, ma in casa dell'anziana c'era la figlia ferita nell'incidente; Anziana truffata con la trappola del falso incidente: nei guai due giovanissimi campani.

finto incidente due anzianeFinto incidente, due anziane truffate: oro e denaro recuperatiI gioielli che raccontano la storia della loro vita. Non importa il valore, quello affettivo è ancora più grande. lanazione.it

Finto incidente e carabinieri complici: anziano di Lascari sventa la truffa grazie al parrocoLASCARI (PA) – Il copione era quello, purtroppo noto, del caro nipote o del figlio in difficoltà. Ma questa volta, la trasferta dal catanese a Lascari è finita con le manette per due giovani di 27 ... televideohimera.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.