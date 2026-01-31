Due donne di una certa età sono state raggirate da un finto incidente e hanno perso oro e denaro. Le truffatrici sono state fermate e i Gioielli sono stati recuperati, anche se per le vittime il valore affettivo di quei ricordi resta inestimabile.

I gioielli che raccontano la storia della loro vita. Non importa il valore, quello affettivo è ancora più grande. Quando i carabinieri della stazione di Chianciano giovedì li hanno restituiti alle due anziane, entrambe over 80, rimaste vittime di una truffa alcuni mesi fa, il cuore si è riempito di gioia. Questa volta, infatti, i malviventi non l’hanno fatta franca. La scusa dell’incidente al figlio, la telefonata del finto militare dell’Arma avevano fatto breccia ma i carabinieri veri sono riusciti a far arrestare gli autori dei colpi. Una bella notizia, finalmente. Perché i raggiri agli anziani continuano ad essere una costante nella nostra provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Finto incidente, due anziane truffate: oro e denaro recuperati

Questa mattina un'anziana di Frisa ha denunciato di essere stata vittima di una truffa.

Un tentativo di truffa da parte di un finto carabiniere è stato sventato grazie alla prontezza di due anziane, che hanno riconosciuto la truffa e chiamato la Polizia.

Polistena. Truffa del "Finto Carabiniere" ai danni di un'anziana donna: due arresti

