Dopo la sconfitta di Jannik Sinner nella semifinale di ieri sera, il tennis italiano si ritrova a riflettere sulla corsa di un campione come Novak Djokovic. La partita è stata combattuta, ma alla fine il serbo ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei più forti. Ora, con Djokovic in corsa per la finale, il torneo si fa più incerto e avvincente.

Fili d’Erba Una semifinale epica tra Sinner e Djokovic: statistiche favorevoli, punti decisivi persi, e un tennis che ormai parla a due voci Fili d’Erba Una semifinale epica tra Sinner e Djokovic: statistiche favorevoli, punti decisivi persi, e un tennis che ormai parla a due voci Passata ‘a nuttata, e terminati i postumi della sbornia, qui a Fili d’Erba sembra opportuno tornare per un momento all’incredibile semifinale di ieri sera, che ha visto Jannik Sinner soccombere al termine di una battaglia durata oltre quattro ore contro quel demone di Novak Djokovic. L’anziano maestro che dopo cinque sconfitte consecutive torna, forse per l’ultima volta, a superare il giovane allievo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Finché c’è Djokovic, la storia non è scritta

Approfondimenti su Djokovic Sinner

Durante il World Sports Summit di Dubai, Novak Djokovic ha commentato il suo futuro nel tennis, affermando che finché il corpo lo supporta, non vede motivo di smettere.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Djokovic Sinner

Argomenti discussi: Australian Open, Sinner c'è ma Musetti si ritira a un passo dall'impresa con Djokovic: sfuma il sogno del derby azzurro in semifinale; Musetti, così fa male! Non riesco a capacitarmi, sono abbastanza sicuro che si tratti di uno strappo; Il cliente più pericoloso: Djokovic per Sinner che scava nel cuore degli avversari, Ha vinto troppe volte; Maestrelli coraggioso, ma Djokovic è implacabile: vince Nole in 3 set.

Djokovic, la dieta segreta e la camera ipobarica: come ha sconfitto Sinner a 38 anniLa crioterapia, una dieta priva di glutine e latticini, e uno stile di vita che non lascia spazio a vizi. Così, a 38 anni, il campione serbo ... msn.com

Australian Open, Djokovic: Ho battuto ogni record possibile, ma il tennis è molto di più di quei traguardiTennis - Interviste | La passione per il gioco, il contatto con le persone e i viaggi: il tennis non è solo risultati sottolinea Nole. Alcaraz e Sinner? Non sarei qui se non credessi di poterli bat ... ubitennis.com

Quindi ci toccherà tifare Djokovic affinché non vinca Alcaraz! #AustralianOpen x.com

L'azzurro dopo il ko in semifinale: "Per anni Djokovic è stato il più forte. Se devo prendere qualcosa di positivo direi il servizio. Provavo a fare qualcosa di differente, ma non ci riuscivo" - facebook.com facebook