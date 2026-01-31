Sono quasi finiti i passaggi per ottenere i fondi destinati al restauro di Villa Rinchiostra a Massa e del Castello di Moneta a Carrara. Le pratiche sono in fase finale e si aspetta solo l’approvazione ufficiale per avviare i lavori di restauro.

Sono quasi giunti al termine i passaggi per i finanziamenti dedicati per il restauro di Villa della Rinchiostra, a Massa, e per il Castello di Moneta, a Carrara. Un iter che sta giungendo al termine dopo che ci sono stati la firma del decreto del ministro della cultura, Alessandro Giuli, e il via libera del Consiglio superiore dei Beni culturali. I fondi, rispettivamente di quasi 1 milione e 300mila euro per Villa Rinchiostra (esattamente 1.266.657,21 euro), e di 517mila euro per il Castello di Moneta di Carrara, per 800mila euro, sonun totale di quasi 1 milione e o previsti nella programmazione 2025-2027 dei ’Grandi progetti beni culturali’ e della legge 190 ‘Interventi finalizzati alla conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Finanziamenti in arrivo per Villa Rinchiostra e Castello di Moneta

Approfondimenti su Villa Rinchiostra Castello di Moneta

Serena Ribolini desidera ringraziare la famiglia Ribani per aver illuminato il castello di Moneta durante le festività.

I comitati di Fossola esprimono preoccupazione per lo stato del castello, chiedendo interventi urgenti per la tutela di questo patrimonio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Villa Rinchiostra Castello di Moneta

Argomenti discussi: Contributi a Fondo Perduto 2026: Ottieni Fino al 90% Senza Restituire Nulla; IN ARRIVO ‘ABRUZZO MICRO PRESTITI’, 19MLN DI EURO PER LE IDEE IMPRENDITORIALI DI GIOVANI E DONNE; Finanziamenti in arrivo per Villa Rinchiostra e Castello di Moneta; Difesa, seconda tranche di prestiti SAFE per otto Paesi: per l’Italia in arrivo 14,9 miliardi.

Finanziamenti in arrivo per Villa Rinchiostra e Castello di MonetaSono quasi giunti al termine i passaggi per i finanziamenti dedicati per il restauro di Villa della Rinchiostra, a Massa, e per il Castello di Moneta, a Carrara. Un iter che sta giungendo al termine d ... lanazione.it

Circumvallazione, in arrivo le foto-trappole antirapina: finanziamento da 400mila euro per le telecamereQuattrocentomila euro messi sul piatto dalla Città Metropolitana di Napoli per realizzare il sistema di foto-trappole sulla Circumvallazione esterna. È la novità emersa ... ilmattino.it

` Il Comune e il Club UNESCO-Carrara dei Marmi promuovono un incontro alla Rinchiostra dedicato al patrimonio e al paesaggio - facebook.com facebook