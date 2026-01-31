Finanziamenti in arrivo per Villa Rinchiostra e Castello di Moneta
Sono quasi finiti i passaggi per ottenere i fondi destinati al restauro di Villa Rinchiostra a Massa e del Castello di Moneta a Carrara. Le pratiche sono in fase finale e si aspetta solo l’approvazione ufficiale per avviare i lavori di restauro.
Sono quasi giunti al termine i passaggi per i finanziamenti dedicati per il restauro di Villa della Rinchiostra, a Massa, e per il Castello di Moneta, a Carrara. Un iter che sta giungendo al termine dopo che ci sono stati la firma del decreto del ministro della cultura, Alessandro Giuli, e il via libera del Consiglio superiore dei Beni culturali. I fondi, rispettivamente di quasi 1 milione e 300mila euro per Villa Rinchiostra (esattamente 1.266.657,21 euro), e di 517mila euro per il Castello di Moneta di Carrara, per 800mila euro, sonun totale di quasi 1 milione e o previsti nella programmazione 2025-2027 dei ’Grandi progetti beni culturali’ e della legge 190 ‘Interventi finalizzati alla conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali’. 🔗 Leggi su Lanazione.it
"Castello di Moneta illuminato, grazie alla famiglia Ribani"
Serena Ribolini desidera ringraziare la famiglia Ribani per aver illuminato il castello di Moneta durante le festività.
Moneta, non bastano le luci. I comitati di Fossola chiedono interventi urgenti sul castello
I comitati di Fossola esprimono preoccupazione per lo stato del castello, chiedendo interventi urgenti per la tutela di questo patrimonio.
