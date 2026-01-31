Dopo ore di riunione a Roma tra Lega nazionale dilettanti, Ancona e Pistoiese, ancora nessuna decisione sulla data e il luogo della finale di Coppa Italia di serie D. Le parti non sono riuscite a trovare un accordo e rimandano tutto a una prossima riunione, forse già il 7 marzo. Nel frattempo, tifosi e club restano in attesa di novità ufficiali.

E alla fine la montagna, come dice il detto, partorì il topolino. Dopo varie ore di riunione a Roma, nessuna decisione ufficiale e definitiva è uscita dall’incontro tra Lega nazionale dilettanti, Ancona e Pistoiese circa la data e luogo dove si dovrà disputare la finale di Coppa Italia di serie D. Forse perché la Lega si aspettava che Ancona e Pistoiese volessero giocare una doppia finale con gare di andata e ritorno, forse per altre ragioni, fatto sta che al momento non è stato deciso nulla, nell’attesa che la Lega trovi un campo idoneo alla disputa della finale e definisca la data della stessa in gara unica, come appunto pare sia stato richiesto da entrambe le società. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Finale Coppa Italia: ipotesi del 7 marzo

Giada D'Antonio tornerà in gara nei prossimi appuntamenti di Coppa del Mondo o Coppa Europa.

