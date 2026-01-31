Filippo Tortu apre la stagione e si infortuna subito | cos’è successo in Svizzera ritorno amaro al coperto

Filippo Tortu ha iniziato la stagione tra le aspettative, ma già al suo primo impegno in Svizzera si è fermato a causa di un infortunio. L’atleta ha dovuto interrompere gli allenamenti e i primi test, lasciando aperta la domanda su quanto sarà lungo il recupero. La sua ripresa sarà il vero banco di prova per il resto della stagione.

Filippo Tortu ha aperto la propria stagione, ma ha dovuto purtroppo fare i conti con un problema fisico. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 nella 4×100 ha scelto Magglingen (Svizzera) per correre i 60 metri, tornando a gareggiare al coperto ad addirittura tre anni di distanza dall'ultima volta. Il velocista lombardo è però stato frenato da una criticità non ancora precisata durante la fase di accelerazione in batteria, si è rialzato ed è giunto al traguardo a onore di firma con il tempo non significativo di 13.77. Lo sprinter delle Fiamme Gialle sperava di scaldare al meglio i motori e di proiettarsi in maniera decisamente più brillante verso l'annata agonistica all'aperto che culminerà con gli Europei, previsti a Birmingham (Gran Bretagna) nel mese di agosto, e invece si trova costretto alle prese con un infortunio ancora tutto da valutare.

