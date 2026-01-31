Fiamma Olimpica l’organizzazione | A Bergamo già lunedì alle 13 l’arrivo allo stadio è confermato

La Fiamma Olimpica arriverà a Bergamo già lunedì alle 13. L’organizzazione conferma che non ci saranno cambi di percorso all’ultimo minuto. La fiaccola attraverserà i quartieri di Valverde e Valtesse, per poi arrivare in viale Giulio Cesare, vicino allo stadio dell’Atalanta. La mappa è stata preparata con attenzione, niente sorprese o modifiche dell’ultimo momento.

Bergamo. Nessuna mappa inesatta, nessun cambio di percorso all'ultimo momento. La Fiamma Olimpica sarà a Bergamo già nel primissimo pomeriggio di lunedì 2 febbraio nel tratto finale del segmento denominato 'Villa d'Almè-Ponteranica': attraverserà i quartieri di Valverde e Valtesse e arriverà in viale Giulio Cesare, vicino allo stadio dell'Atalanta. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Mercoledì pomeriggio, 28 gennaio, il Comune di Bergamo ha presentato il percorso della carovana di Milano Cortina nel territorio cittadino. La fiaccola avrebbe dovuto fare il suo primo ingresso sul territorio comunale pochi minuti prima delle 17 da Seriate per poi compiere un tragitto di circa 11 chilometri con passaggi a Choruslife e in Città Alta prima di arrivare sul Sentierone per l'accensione del braciere olimpico.

Lunedì pomeriggio Bergamo cambia la viabilità per la prova della fiamma olimpica.

