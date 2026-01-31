Festa al Castello di Montecchio per la polizia della Val d' Enza

Questa mattina a Montecchio si è svolta una festa in onore di San Sebastiano, patrono della polizia locale. La celebrazione si è tenuta nella sala della rocca del castello, con i agenti della Val d’Enza che si sono riuniti per ricordare il loro santo protettore. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi agenti e cittadini, tutti insieme per celebrare il ruolo della polizia nella comunità.

Montecchio (Reggio Emilia), 31 gennaio 2026 - Anche nella Val d'Enza è stato celebrato dalla polizia locale il patrono, San Sebastiano, con un evento che si è svolto in mattinata a Montecchio, nella sala della rocca dello storico castello. Un incontro molto partecipato, a cui hanno preso parte le autorità locali del territorio, le istituzioni, i rappresentanti della polizia locale anche di altri distretti, invitati dal comandante del corpo della Val d'Enza, Davide Grazioli, il quale ha colto anche l'occasione per presentare i dati dell'attività svolta dagli agenti nel corso dell'anno appena concluso.

