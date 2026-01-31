Fedrigoni vertice a Roma per il futuro

Il futuro di Fedrigoni tiene banco a Roma. Lunedì prossimo si terrà un incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che potrebbe segnare una svolta nella vertenza che coinvolge l’azienda. La convocazione, molto attesa, arriva dopo settimane di tensioni e incertezza. Ora si attende di capire quali decisioni verranno prese e come evolverà la situazione.

Sale l'attesa per lo snodo cruciale della vertenza Fedrigoni. È stata finalmente fissata per lunedì prossimo l'attesa convocazione presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit). L'incontro, che si svolgerà in collegamento da remoto e vedrà la partecipazione attiva della Regione Marche, ha un obiettivo vitale: siglare l'accordo per ulteriori due anni di cassa integrazione Guadagni straordinaria (Cigs). Un passaggio fondamentale per accompagnare la fase conclusiva di una crisi che, partita con numeri allarmanti, sembra oggi vedere una luce concreta in fondo al tunnel. La gestione degli esuberi ha segnato un progresso straordinario.

