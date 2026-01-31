Fedriga alla sua maggioranza | Basta uscite minano la buona azione di governo

Il governatore Fedriga chiede alla sua maggioranza di smettere con le uscite pubbliche. Durante una riunione, ha detto chiaramente che le dichiarazioni troppo spesso lontane dalla realtà creano confusione tra gli elettori e compromettono il buon andamento dell’azione di governo. Fedriga si è mostrato deciso a mantenere il focus sui temi concreti, chiedendo ai suoi di evitare polemiche che rischiano di indebolire l’unità politica.

“L'appello che ho fatto ieri è 'basta uscite', oltretutto lontanissime dalla realtà, che confondono i nostri elettori e soprattutto minano una azione buona di governo. Perché farlo, quando i numeri ci danno ragione?”. Lo ha detto, a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, il governatore.🔗 Leggi su Udinetoday.it

