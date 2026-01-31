Federimpreseuropa Calabria Luppino | fondamentale il dialogo con le istituzioni per supportare il s

Il Coordinamento Regionale di Federimpreseuropa in Calabria ha lanciato una nuova campagna di aiuto alle piccole e medie imprese locali. La regione sta ancora cercando di riprendersi dai danni causati dal ciclone Harry. Luppino, uno dei rappresentanti, ha sottolineato quanto sia importante il dialogo con le istituzioni per sostenere le aziende in questa fase difficile. La campagna punta a dare un supporto concreto alle imprese che cercano di tornare alla normalità.

Il Coordinamento Regionale Calabria di Federimpreseuropa ha avviato una campagna di sostegno mirata alle piccole e medie imprese della regione, in un momento cruciale per il ripristino del tessuto produttivo dopo gli effetti devastanti del ciclone Harry. Il presidente del coordinamento, il dottor Antonio Luppino, ha sottolineato come il dialogo continuo e strutturato con le istituzioni sia fondamentale per garantire risposte tempestive, efficaci e orientate alle reali esigenze delle imprese locali. L’iniziativa nasce da un’analisi condivisa del contesto economico regionale, segnato da ritardi nella ricostruzione, difficoltà nell’accesso ai fondi pubblici e un’ampia platea di imprese ancora in difficoltà a causa dei danni subiti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Federimpreseuropa Calabria, Luppino: “fondamentale il dialogo con le istituzioni per supportare il s Approfondimenti su Federimpreseuropa Calabria AI infrastruttura sistema, Federimpreseuropa ed Enia a confronto con istituzioni Lunedì 19 gennaio, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, si svolgerà l’evento “L’infrastruttura di sistema dell’AI”. Dialogo con il territorio e istituzioni: anno record per Urbino Capoluogo Nel 2025, Urbino Capoluogo conferma il suo ruolo di punto di riferimento nel territorio, registrando un anno positivo grazie alla partecipazione attiva di cittadini e istituzioni. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Federimpreseuropa Calabria Argomenti discussi: Maltempo, Federimpreseuropa Impegno a supporto delle PMI di Calabria e Sicilia; Federimpreseuropa Calabria, Luppino: fondamentale il dialogo con le istituzioni per supportare il sistema produttivo calabrese. Federimpreseuropa Calabria, Luppino: fondamentale il dialogo con le istituzioni per supportare il sistema produttivo calabreseIl Coordinamento Regionale Calabria di Federimpreseuropa, presieduto dal Dott. Antonio Luppino, ha avviato una campagna di tutela e supporto a favore delle piccole e medie imprese calabresi, con l’obi ... strettoweb.com Federimpreseuropa affida ad Antonio Luppino il coordinamento della CalabriaCNE – Federimpreseuropa rafforza la propria presenza in Calabria con la nomina di Antonio Luppino a Coordinatore Regionale della Confederazione. La scelta rientra nella strategia di consolidamento del ... strettoweb.com ROMA (ITALPRESS) – La presidente nazionale di Federimpreseuropa, Maria Modaffari, ha seguito “con particolare attenzione” l’evolversi della situazione legata ai danni provocati dal ciclone “Harry” in Calabria e Sicilia #Initalia #TopNewsItalpress - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.