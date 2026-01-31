Federica Brignone si mostra sconsolata dopo la discesa a Crans Montana. La sciatrice italiana si ferma al 18esimo posto nel superG, ammettendo di aver avuto sensazioni brutte e di essere andata in testacoda.

Federica Brignone ha concluso al 18mo posto il superG di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena nella località svizzera. La fuoriclasse valdostana è tornata a cimentarsi in una disciplina veloce a dieci mesi di distanza dal bruttissimo infortunio rimediato ai Campionati Italiani a inizio aprile, tagliando il traguardo con un ritardo di 1.28 dalla svizzera Malorie Blanc. Quella odierna era la seconda gara dopo l’infortunio, lo scorso 20 gennaio era stata settima nel gigante di Kronplatz La detentrice della Sfera di Cristallo generale ha commesso un grave errore nel terzo intermedio, andando in rotazione e sbilanciandosi in maniera importante, rischiando addirittura la caduta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federica Brignone sconsolata: “Sensazioni brutte, sono andata in testacoda. Non c’è abbastanza tempo”

Federica Brignone continua il suo percorso di recupero dopo l'infortunio subito ad aprile durante i Campionati Italiani Assoluti in Val di Fassa.

