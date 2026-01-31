fdi presenta iniziativa su giudizio agenti poi ritira proposta dopo confronto parlamentare

Il partito di Fratelli d’Italia ha proposto un disegno di legge che avrebbe bloccato i procedimenti penali contro gli agenti delle forze dell’ordine senza il via libera dei ministri competenti. La proposta, però, è stata ritirata dopo un confronto in Parlamento, lasciando in sospeso la questione.

Il Movimento Sociale Italiano, con la sigla FdI, ha presentato un disegno di legge che prevedeva il divieto di avviare un procedimento penale contro gli agenti delle forze dell’ordine senza il consenso espresso del ministro della Difesa o del ministro dell’Interno, a seconda del corpo di appartenenza. La proposta, firmata inizialmente dal senatore Renato Ancorotti, è stata presentata in sede parlamentare il 28 gennaio 2026, in un contesto di crescente attenzione sui rapporti tra autorità e forze di polizia, in particolare dopo episodi di tensione legati a interventi in contesti sociali e operazioni di controllo del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

