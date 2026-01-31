FdI porta il sottosegretario Mazzi all’anfiteatro Gelo dal Comune il Pd | È solo propaganda

Fratelli d’Italia ha portato il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi all’anfiteatro di Roma per un sopralluogo. L’iniziativa ha scatenato reazioni contrastanti: il Comune ha risposto con freddezza, definendo l’evento solo una forma di propaganda politica. Il confronto sul recupero del monumento resta acceso, con il sopralluogo previsto per lunedì che ha già acceso le polemiche tra le parti.

Il recupero dell’ anfiteatro continua a essere terreno di scontro. A rinfocolare le polemiche il sopralluogo al monumento che si terrà lunedì, con il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi e la soprintendente Federica Gonzato organizzato da Fratelli d’Italia. Ci sarà anche una delegazione del Comune, che però non ha digerito il modo con cui è stato organizzato l’incontro. E l’assessore alla Cultura Michele Lari non fa giri di parole. "Il sopralluogo non è stato concordato: ci è stato comunicato dalla deputata Beatriz Colombo e dal consigliere Carlo Rufo Spina. La visita è un’iniziativa politica e di partito, non a opera ufficiale del governo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Secondo l'ultimo sondaggio Porta a Porta, il Centrodestra si avvicina al 50% dei consensi, con FdI in forte crescita.

